Две квартиры в Израиле, две – в Латвии: стало известно о зарубежной недвижимости жены Хазанова

Жена художественного руководителя Театра эстрады Геннадия Хазанова Злата Иосифовна согласно декларации о доходах за прошлый год заработала кругленькую сумму — 24 миллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем у ее знаменитого мужа.

Впрочем, удивляться таким хорошим заработкам жены Геннадия Хазанова не стоит. В ее собственности две квартиры в Израиле. Одна 118 «квадратов», другая — 152. Также две квартиры в Латвии — 163 и 91 квадратный метр соответственно. Скорее всего, все эти квартиры жена Геннадия Хазанова сдает. Отсюда и такой большой доход.

Между тем на самого Геннадия Хазанова оформлена только квартира в латвийской Юрмале. Ее он купил в начале нулевых. Находится недалеко от концертного зала «Дзинтари». Площадь жилья всего 75 квадратных метров, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что чета Хазановых подолгу живет именно в Юрмале. Они не раз отмечали, что в Латвии для них лучшее место для отдыха.

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