«Что за всадник: сам верхом, а ноги за ушами?»: Лиза Галкина в моряцком платье засыпала загадками под хохот Галкина

Шоумен Максим Галкин поделился памятными кадрами с дочкой Лизой. Малышка устроила целое театральное представление на террасе особняка, развлекая гостей интеллектуальными шарадами. Так, дочка Примадонны весьма артистично засыпала загадками, веселя и маленьких и взрослых необычной подачей и живой мимикой. Отец Елизаветы и вовсе хохотал, наблюдая за тем, какую пантомиму устроила его малютка-дочка. Многие поклонники сошлись во мнении, что Лиза обладает таким же веселым нравом, как и Алла Пугачева.

«Что за всадник: сам верхом, а ноги за ушами?» — вопрошала у гостей Лиза.

Кстати, никто отгадать так и не смог. Ответ знал только Максим Галкин.

«Это папины очки!» — заверила Лиза, изображая всадницу на коняшке.

Елизавета покрасовалась на террасе особняка в модном моряцком платьице с пышной юбочкой и белым пояском на талии. Длинные белокурые локоны дочки Алла Пугачева заплела в толстую косу. Правда, несколько вьющихся прядей у лица выбились из прически.

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