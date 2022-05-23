Квартира в Израиле, земельные участки на Украине: какая недвижимость есть у жены Варшавера

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями отчитался о своих доходах в декларации.

Директор театра «Ленком» с расширенными полномочиями Марк Варшавер отчитался о своих доходах, как и другие деятели российской культуры.

В своей декларации он указал, что у него есть земельный участок в полтора квадратных метра в Израиле. Судя по всему, это место на кладбище. Не исключено, что у Марка Варшавера в Израиле похоронен кто-то из близких родственников.

У жены Марка Варшавера в Израиле есть квартира в 112 квадратных метров. Кроме того, несколько земельных участков на Украине. Они общей площадью триста соток, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Марк Варшавер с 2019 года занимает должность директора «Ленкома» с расширенными полномочиями. До этого он много лет занимал должность директора.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.