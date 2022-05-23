«Агата, поди, обратно не примет!»: Прилучный заснял, как Брутян повисла у него на шее

Актер из сериала «Мажор» совсем не против таких ярких проявлений чувств со стороны юной особы.

Павел Прилучный, по слухам, мог тайно жениться на 26-летней Зепюр Брутян. Некоторые СМИ пишут о том, что отпуск «мажора» это ничто иное, как медовый месяц. Правда, сам Прилучный только отшучивается.

Звезду сериала «В клетке», как свою новую возлюбленную, Павел пока еще не представляет. Однако снимки парочки на отдыхе говорят о том, что между ними все серьезно. Даже сам «мажор» намекнул, что по-настоящему счастлив. Кстати, общими снимками с «папиной дочкой» Мирославой Карпович звезда сериала «Желтый глаз тигра» в личном микроблоге не делился.

Между тем, та часть поклонников, которая рассчитывала на примирение Павла с Агатой Муцениеце, уверилась, что «мажор» теперь уже вряд ли вернется к экс-жене. На свежем фото Прилучный подловил, как красотка из сериала «В клетке» повисла у него на шее, сверкнув отполированными острыми ноготками.

«Агата, поди, обратно не примет!», «Во повисла-то! Отпусти мужика, у него двое детей», «С такими ноготками вцепилась знатно», «Никуда теперь не денется!», «Жениться придется», «Приятная у Зепюр внешность, одобряем», — пишут фолловеры.

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