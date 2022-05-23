«Никому он зла не сделал, как, впрочем, и хорошего. Абстрактный объект»: Охлобыстин – о Ярмольнике

По словам актера, зря он ранее негативно отозвался о телеведущем.

Актер Иван Охлобыстин заявил, что в свое время на эмоциях негативно отозвался о своем бывшем друге телеведущем и актере Леониде Ярмольнике, который уехал из России.

«Никому он зла не сделал, как, впрочем, и хорошего. Абстрактный объект. В жизни у меня такая компания, что, каких бы мнений политических и идеологических не придерживались, все равно понимаем, что мы — орда. Нас нельзя разлучить!» Иван Охлобыстин

Как отметил Иван Охлобыстин, кто-то в среде шоу-бизнеса у кого-то крестный. Кто-то кому-то помог. Кто-то с кем-то работал вместе. В итоге все это вылилось в мощное комьюнити, где большая часть проказ прощается.

По словам Ивана Охлобыстина, безусловно, можно заплыть за буйки, но это надо уже быть «матерным извращенцем». В качестве примера он привел актера Алексея Панина. Его Охлобыстин сравнил с годзиллой, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Леонид Ярмольник покинул Россию. Он сейчас живет в Латвии. При этом актер и телеведущий отмечал, что речи о его эмиграции не идет.

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