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«Комплекс неполноценности и мания величия»: пригревший в Латвии Хаматову режиссер облил грязью россиян

Когда-то Алвис Херманис работал в Москве.

«Комплекс неполноценности и мания величия»: пригревший в Латвии Хаматову режиссер облил грязью россиян
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова недавно вошла в труппу Нового Рижского театра. Руководит им ее давний друг, режиссер Алвис Херманис. Когда-то он и сам работал в России, сотрудничал с Театром Наций и петербургским «Балтийским домом». А теперь поливает грязью страну и ее жителей на своей странице в соцсети.

Алвис Херманис
Алвис Херманис. Фото: соцсети

«Российский психологический коктейль (в большинстве случаев) состоит из двух базовых элементов — комплекса неполноценности и мании величия. Или синдром вечной жертвы плюс мистическое сознание вероятности. Масштабная тренировка для психотерапевтов», — написал Херманис.

Напомним, ранее Чулпан Хаматова заявила, что готова учить латышский язык. Правда, накануне один из ее коллег, пожелавший остаться инкогнито, заявил, что актриса хочет вернуться обратно.

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