«Я — госпожа и непростая! Мое имя Михримах»: почему из всех детей султан Сулейман любил именно дочку от Хюррем

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» Халит Эргенч точно передал те отцовские чувства, которые повелитель Османской империи питал к любимой дочке Михримах султан.

Хюррем султан заполучила власть в гареме не только благодаря любви султана Сулеймана к ней. Почет и уважение она заслужила, подарив Османской династии пятерых детей — все просто: чем больше у тебя сыновей, тем у больше у тебя власти. А у Хюррем султан было четверо шехзаде: Мехмет, Селим, Баязид и Джихангир. К тому же, султанша родила повелителю дочку Михримах султан. Именно к этой малышке проникся особым отцовским чувством султан Сулейман. И это удивляло даже саму Хюррем. Ведь она считала, что повелитель больше всех будет любить ее сыновей.

В сериале «Великолепный век» четко показывается момент, когда султан Сулейман объясняет славянской фаворитке, почему он с такой нежностью относится к Михримах. И его слова весьма польстили самолюбию Хюррем султан. Так, повелитель дал понять, что юная дочь напоминает ему ту Роксолану, которая только-только появилась в гареме, молодую, смеющуюся, бросающую вызов всем и вся. Кстати, Михримах султан прекрасно осознавала, какую власть ей дает безграничная любовь и привязанность отца-повелителя. Султанша при необходимости напоминала всем, и даже сестрам султана Сулеймана то, какими привилегиями она наделена в Османской империи.

«Я — госпожа и непростая! Меня зовут Михримах султан. Я — дочь Хюррем султан!» — говорит внучка Валиде в сериале «Великолепный век».

Однако некоторые исследователи утверждают, что султан Сулейман лукавил, когда говорил Хюррем султан о причинах своей привязанности к Михримах. Дочку падишах по-отцовски любил совсем не из-за того, что та была копией своей матери. Просто она единственная не претендовала на его трон. Ведь девочки не могли стать наследницами. В сыновьях-шехзаде султан Сулейман видел угрозу своему правлению, тогда как Михримах, наоборот, поддерживала отца, заботясь о нем в престарелом возрасте уже после смерти Хюррем султан.

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