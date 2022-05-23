«Россия для них – прилавок»: Шахназаров назвал причину того, почему уехавшие заезды поливают грязью родину

Публицист в очередной раз высказался о сбежавших за границу медиаперсонах.

Журналист Михаил Шахназаров уже не раз высказывался о тех, кто уехал за границу за последние два-три месяца. На днях он озвучил свое мнение по поводу прошедшего в Тель-Авиве форума свободной культуры «СловоНово».

Публицист считает, что все уехавшие попросту зарабатывали, а некоторые и продолжают зарабатывать деньги в России, не ценя свою родину.

«Россия для них прилавок. Здесь они могут зарабатывать, жрать, испражняться и ненавидеть тех, кого разводят своей, грамотно преподнесенной, серостью», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Михаил Шахназаров высказал свое мнение о сбежавшей в Латвию Чулпан Хаматовой, а также новом визите в Москву Ингеборги Дапкунайте.

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