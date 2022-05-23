«Она девка реально удалая!»: Охлобыстин рассказал, почему россияне прощают Собчак ее выходки

Актер Иван Охлобыстин заявил, что прекрасно понимает, почему россияне все прощают светской львице Ксении Собчак. Телеведущая известна своими противоречивыми высказываниями.

«Я знаю, почему Ксюху прощают. У нас очень многое в русском народе прощается за удаль. А она девка реально удалая!» Иван Охлобыстин

Как заметил Иван Охлобыстин, в отличие от Ксении Собчак актриса Рената Литвинова и певица Земфира всегда были далеки от народа. К примеру, Литвинова всегда себя считала богиней. У нее такая художественная позиция. Охлобыстин думает, что ничего дурного в этом нет. В любом колхозе должно быть, как он выразился, свое «моченое яблочко», сообщает «СтарХит».

Напомним, что Ксения Собчак – большая любительница подкалывать звезд шоу-бизнеса. От нее в разное время доставалось самым известным селебрити.

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