«Ренате так комфортно»: Охлобыстин объяснил, почему Литвинова уехала из страны

По словам актера, давняя подруга много лет назад еще его в армию провожала.

Актер Иван Охлобыстин заявил, что сейчас редко общается с актрисой Ренатой Литвиновой. При этом раньше они были друзьями. Актриса, к примеру, его много лет назад даже в армию провожала.

«Прекрасно понимаю, что с ней происходит. Ренате так комфортно. Я никогда не был поклонником ее творчества, но при этом всегда фанател, к примеру, от Земфиры. И последний альбом мне понравился, хоть он и рассчитан на очень специфическую аудиторию». Иван Охлобыстин

По словам Ивана Охлобыстина, для него творчество Земфиры вполне понятно, а вот для молодежи – не совсем. Как сказал Охлобыстин, заслуги бывшими не бывают. Творчество должно жить вечно. Земфира в его глазах остается одной из лучших исполнительниц. Он выразил уверенность, что и у Литвиновой, и у Земфиры все будет в этой жизни нормально вдали от родины, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Рената Литвинова и Земфира находятся в последнее время в Париже. В родную страну в ближайшее время они вряд и вернутся.

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