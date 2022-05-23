Неудобные вопросы: зарабатывающий в России Смехов набросился на российского журналиста в Израиле

Актер перебрался в Израиль, но кошелек продолжает пополнять в России.

Форум свободной культуры «СловоНово», который на днях прошел в Тель-Авиве, наделал много шума. Не только потому, что там собрались практически все сбежавшие пару месяцев назад из России звезды – Андрей Макаревич, Алла Пугачева с Максимом Галкиным и другие.

Дело в том, что поведение некоторых весьма удивляет россиян. Пока Примадонна крутила комбинацию из трех пальцев, отвечая на вопрос о разводе с Галкиным, Вениамин Смехов буквально напал на российского журналиста «Известий».

Актеру, который вместе с женой тоже перебрался в Израиль, не понравился вопрос корреспондента, поэтому он решил грубо отвернуть от себя микрофон и едва совладал с эмоциями.

К слову, Смехов до сих пор ставит спектакли для Театра Наций, а значит, зарабатывает в Москве.

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