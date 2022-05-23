«Без штанов, но в шубе»: странно одетую Волочкову раскритиковали в Сети

Анастасия Волочкова отдыхает в Турции. Ранее балерина призналась, что уехала на курорт с новым возлюбленным. По ее словам, она закрутила роман с обеспеченным бизнесменом, который владеет яхтой, самолетом и даже футбольным клубом. На деле оказалось, что вместе с ней отдыхает таксист из Азербайджана, который не говорит по-русски.

Накануне Анастасия поделилась с фанатами свежим фото с отдыха. Вместо привычных всем шпагатов балерина накинула плечи меховое манто, при этом позабыла про нижнее белье. Так решили фолловеры, глядя на снимок.

«Неотразима! Хорошего отдыха! Без штанов, но в шубе! Совсем стыд потеряла!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Турки были в восторге! Волочкова в манто и на каблуках прокатилась на велосипеде Звезда счастливо отдыхает в отпуске со своим бойфрендом.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова рассталась с плотником Дмитрием, который был младше ее на 20 лет.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.