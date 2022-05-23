«Когда мы расставались с Егором, я его очень любила»: Карнавал – впервые так откровенно про Крида

Певица Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, несколько месяцев встречалась с Егором Кридом в 2021 году. Они провели яркие дни вместе: встречали Новый год, летали отдыхать в Дубай, снимали ролики в соцсетях. Но все вдруг закончилось, и никто из них так и не решился на откровения.

Первой спустя год заговорила Валя Карнавал. И то ее заставили: девушка участвовала в проекте «Звезды в Африке», и ей предложили три вопроса, ответив на которые честно, она получает ежедневные завтраки. И певица согласилась. Один из вопросов касался разрыва с Егором Кридом.

«Инициатором разрыва была я, страдала я. Когда мы расставались с Егором, я его очень любила. У меня тогда, честно, выключились все эмоции, я вообще просто выпала из мира, не выходила из комнаты на протяжении месяца, нигде не хотела появляться, все заметили, что я полностью пропала из мира социальных сете. Я просто как будто перестала существовать в один момент», призналась Карнавал.

С момента разрыва прошло много времени, и Карнавал с Кридом ни разу не общались. Однако, зла на него она не держит.

«Никогда не скажу, что он какой-то злодей. Нет, я знаю, какой он. Я знаю, что он хороший парень, делает, правда, иногда странно. Но он хороший. Мы не общаемся, вы не подумайте! Но где-то у себя в голове я иногда такая: «Спасибо, Егор».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!