«Чулпан-то по-бабьи влетела: тут ляпнула, здесь переляпнула — это жизнь»: Охлобыстин – о Хаматовой

По словам актера, для людей тема отъезда звезд сегодня очень болезненная.

Актер Иван Охлобыстин высказался об отъезде актрисы Чулпан Хаматовой в Латвию.

«Чулпан-то по-бабьи влетела: тут ляпнула, здесь переляпнула — это жизнь. Если раньше на такое смотрели спустя рукава, то теперь для людей тема очень болезненная». Иван Охлобыстин

Как отметил Иван Охлобыстин, Чулпан Хаматова попала в жернов, и ее засосала вся эта бандеровская история. Он выразил огромное сожаление, что так произошло, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Чулпан Хаматова обосновалась в Латвии. В этой стране недалеко от Риги у нее красивый домик. При этом Чулпан Хаматова готова в любой момент отказаться от звания народной артистки.

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