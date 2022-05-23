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«Вкусно и полезно»: рецепт ПП-чизкейка от Наталии Антоновой

Секретом приготовления актриса поделилась в своем телеграм-канале.

«Вкусно и полезно»: рецепт ПП-чизкейка от Наталии Антоновой
Наталия Антонова. Фото: Global Look Press

Актриса Наталия Антонова довольно часто радует домочадцев блюдами собственного приготовления. А с фанатами в соцсетях делится секретами, как приготовить то или иное блюдо. На этот раз звезда театра решила рассказать, как испечь чизкейк, причем, не самый обычный.

«Решила делиться с вами полезными рецептами к лету, чтобы мы все были стройные, легкие и счастливые! Вкусно и полезно», — написала Антонов в своем телеграм-канале.

ПП-чизкейк
ПП-чизкейк. Фото: t.me/antonova_official

Ингредиенты: 300 г творога, 100 мл йогурта, 2 яйца, 200 г очень спелого банана, 75 г арахисовой пасты, 15 г какао.

Способ приготовления: творожную массу приготовить с вечера, чтобы до следующего дня она настоялась и стабилизировалась.  Взбить все ингредиенты в блендере до однородности. Выложить массу в форму и выпекать час при температуре 160 градусов. Оставить чизкейк остывать в духовке.

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