«Вкусно и полезно»: рецепт ПП-чизкейка от Наталии Антоновой

Актриса Наталия Антонова довольно часто радует домочадцев блюдами собственного приготовления. А с фанатами в соцсетях делится секретами, как приготовить то или иное блюдо. На этот раз звезда театра решила рассказать, как испечь чизкейк, причем, не самый обычный.

«Решила делиться с вами полезными рецептами к лету, чтобы мы все были стройные, легкие и счастливые! Вкусно и полезно», — написала Антонов в своем телеграм-канале.

Ингредиенты: 300 г творога, 100 мл йогурта, 2 яйца, 200 г очень спелого банана, 75 г арахисовой пасты, 15 г какао.

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Способ приготовления: творожную массу приготовить с вечера, чтобы до следующего дня она настоялась и стабилизировалась. Взбить все ингредиенты в блендере до однородности. Выложить массу в форму и выпекать час при температуре 160 градусов. Оставить чизкейк остывать в духовке.

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