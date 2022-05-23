«Переживает период становления половых вопросов»: сестра Ефремова — о дочери актера Анне Марии

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о сегодняшней жизни дочери звезды Анны Марии.

«Анна Мария сейчас живет в квартире Аллы Борисовны Покровской на Петровском бульваре. Анна Мария переживает период становления своих половых вопросов. Миша очень переживает за нее. Поздравляет дочь с днем рождения». Анастасия Ефремова

Как отметила Анастасия Ефремова, не так давно она связалась с нынешней женой Михаила Ефремова Софьей Кругликовой. «Спросила ее, как мне обращаться к Анне Марии. С днем рождения Сергея поздравлять или Анну Марию. Кругликова говорит: «Сергей не обязательно говорить, но обращаться к ней надо в мужском роде». Ну я как выхожу из положения. Говорю: «Племяшка». Она, правда, со мной сейчас не общается», — заявила Анастасия Ефремова.

Напомним, что дочь Михаила Ефремова Анна Мария считает себя мальчиком. Она даже взяла мужское имя. Теперь она — Сергей.

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