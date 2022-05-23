«Неприязнь, агрессия»: Валя Карнавал впервые прокомментировала ссору с Ларисой Долиной

Скандалу Ларисы Долиной с Валей Карнавал уже год, но споры о нем до сих пор не утихают. Высказались все вокруг, кроме самой тиктокерши Карнавал, которая тогда отхватила от Заслуженной артистки за отсутствие таланта петь и рекомендацию петь дома, но не на сцене.

На шоу «Звезды в Африке» Валю Карнавал заставили прокомментировать ту самую перепалку с Долиной, предложив в обмен за честность еду. И голодная звезда не смогла отказаться. Она честно ответила на вопрос о том, что испытывала, когда слушала от звезды эстрады в свой адрес критику.

«Когда человеку говорят в лоб такие вещи, то первое, что возникает, это неприязнь, агрессия. Единственное, что я чувствовала в этот момент – это что мне супернеприятно находиться на интервью, что я очень хочу домой в свою кровать. Но отчасти, в ее словах есть правда. Но другой момент: ни один человек в мире не может сказать человеку без слуха, без голоса, человеку, которому медведь на ухо наступил, ни один, даже учитель по вокалу, не может сказать: «пой-ка ты на кухне». Это неправильно», — убеждена певица из народа.

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