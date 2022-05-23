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«Вы должны спросить у меня»: известный публицист заступился за сбежавших в Израиль звезд

Марат Гельман также теперь живет в Израиле.

«Вы должны спросить у меня»: известный публицист заступился за сбежавших в Израиль звезд
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Накануне в Тель-Авиве прошел форум свободной культуры «СловоНово». На мероприятии были замечены Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Михаил Шац, Людмила Улицкая, Алла Пугачева с Максимом Галкиным и другие.

Был там и публицист Марат Гельман, который в России заработал миллионы на организации выставок от Министерства культуры. Он считает, что всех, кто уехал из страны, можно назвать свободными людьми.

Марат Гельман
Марат Гельман. Фото: Global Look Press

«Я Вам и объясняю, что Вам неправильно кажется. Вы должны спросить у свободного человека. У меня!», — парировал Гельман журналисту «Известий».

Напомним, ранее стало известно, когда Андрей Макаревич и Алла Пугачева планируют вернуться в Россию.

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Алла Пугачева и Максим ГалкинАндрей МакаревичБорис ГребенщиковМаксим ГалкинМарат Гельман