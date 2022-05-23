«Я бы наложил там»: Михаил Галустян признался в своей слабости на шоу «Звезды в Африке»

Второй сезон телепроекта «Звезды в Африке» подходит к концу. На шоу осталось три участника, ти им выпало непростое испытание – достать со дна аквариума под водой звезды. Но осложняли выполнение задания всевозможные гады – сомы, змеи, крокодилы, которых насыпали всем в воду.

Когда появился первый крокодил, ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян оказались шокированы. Они вдруг начали трястись от происходящего в воде и обсуждать увиденное. И Галустян признался в своей слабости: «Ой, я бы наложил там вообще».

Бузова поддержала коллегу и заохала от увиденного. Отметим, что для самих участников такое соседство давно перестало быть экзотикой – они уже не раз контактировали с разными опасностями.

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