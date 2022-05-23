«Мне интересно, как они это делают»: Денис Дорохов отреагировал на слухи о своей эмиграции

Шоумен Денис Дорохов в «Телеграм» отреагировал на слухи о своей эмиграции. Он опубликовал материал, в котором говорилось, что юморист покинул Россию.
«Ну что почитали, то что выше там. Мне интересно, как они это делают. Ну, весело».
Ранее Денис Дорохов отмечал, что отправился в Минск не со стендапом, а с частным визитом к своим друзьям.
При этом Денис Дорохов отмечал, что у него есть планы организовать несколько концертов в Белоруссии. Шоумен пообещал сделать это с большим удовольствием.
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