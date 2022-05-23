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Одинаковой красоты: жена Стаса Михайлова запечатлелась со старшей дочкой от футболиста

50-летняя Инна Михайлова и 23-летняя Ева Канчельскис любят выглядеть как сестры.

Одинаковой красоты: жена Стаса Михайлова запечатлелась со старшей дочкой от футболиста
Стас и Инна Михайловы. Фото: соцсети

Жена певца Стаса Михайлова Инна в свои 50 лет давно видит в отражении зеркала цветущую и молодую красавицу. Обладательница титула «Мисс Кировоград-1990» рядом со своей старшей дочерью, 23-летней Евой Канчельскис, выглядит ровесницей, а порой и сестрой-близняшкой. Они любят фотографироваться вместе.

На этот раз мама и дочь снова запечатлелись вместе, удивив своим сходством публику в Сети. При взгляде на них многие наверняка бы подумали, что это, скорее, сестры, а не родительница с ребенком — они обе на одно лицо, будто близняшки.

Инна Михайлова с дочкой Евой. Фото: соцсети

Отметим, что Ева Канчельскис – старшая из дочерей Инны Михайловой. В союзе с певцом Стасом Михайловым она стала мамой еще дважды, родив дочек Иванну и Марию. Также у нее есть сын Андрей, который уже обзавелся своей семьей.

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Ева КанчельскисИнна Михайловановости шоу-бизнесаСтас Михайлов