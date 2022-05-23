Новости шоу-бизнеса: Хаматова мечтает вернуться в Россию, Шевчука разнесли в пух и прах, Галкин поседел в Израиле

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Сбежавшая из России в Латвию Чулпан Хаматова уже мечтает вернуться обратно. Тем временем оскандалившегося Юрия Шевчука в пух и прах разнес журналист Михаил Шахназаров. А Максим Галкин заметно постарел в Израиле. Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Чулпан Хаматова мечтает вернуться

Уехавшая из России Чулпан Хаматова затосковала по родине. Почти два месяца актриса живет в Латвии, но уже мечтает вернуться обратно. Об этом заявил один из ее коллег.

«Все очень дорого, а денег минимум. Ее уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых она обязана выступать, демонстрируя свою лояльность. В части карьеры полный ноль», — цитирует инсайдера «Царьград».

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Михаил Шахназаров разнес Юрия Шевчука

Оскандалившийся на концерте в Уфе Юрий Шевчук заплатит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Накануне его выходку оценил журналист Михаил Шахназаров.

«Родина, Юрий, это не бабушка, которая торгует картошкой. Родина – это уважение к себе и выходя на сцену вы, прежде всего, показываете неуважение к себе, говоря такие вещи», — сказал Шахназаров на своем YouTube-канале «Шах и мат».

Максим Галкин постарел в Израиле

Максим Галкин не перестает хвастаться проданными билетами на его шоу. Так, юморист уже включил в гастрольный тур по Израилю несколько дополнительных концертов. Об этом он заявил, опубликовав видео в своих соцсетях.

Тем временем фолловеры отметили, что шоумен сильно постарел. Его волосы покрыла седина, кроме того, он отпустил элегантную бородку-эспаньолку.

Стас Садальский считает крахом карьеры работу Николая Цискаридзе в качестве ведущего

Стас Садальский считает, что работа Николая Цискаридзе в качестве ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале – это крах его карьеры.

«По-прежнему не смотрю телевизор, но присылают рейтинги. Оглушительный провал у Коли Цискаридзе, уже второй за этот месяц», — высказался Садальский.

Подробности смерти Рената Ибрагимова

Молодая жена Рената Ибрагимова – Светлана, которая родила ему троих детей, рассказала подробности смерти артиста.

«Это было мгновенно. У моей мамы все произошло. Он за столом умер. У мамы с папой на руках. Он переболел коронавирусом в 2020 году, но проблемы остались. Мы лечили его. Тромбы у него были», — сказала Светлана.

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