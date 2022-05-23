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«Со дна я не вылезал»: «рядовой Пуля» Петр Коршунков из «ДМБ» рассказал о своей зависимости

По словам актера, ему даже не нужно было зеркало, чтобы чокаться.

«Со дна я не вылезал»: «рядовой Пуля» Петр Коршунков из «ДМБ» рассказал о своей зависимости
Петр Коршунков. Фото: кадр из программы "Звезды сошлись"

Актер Петр Коршунков, который прославился по роли «рядового Пули» из фильма «ДМБ», рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ о своей зависимости.

«Я уже больше месяца не пью. Для меня это достижение. Был период, когда сильно пил. Пять бутылок водки за день выпивал. Как проснулся, и если у тебя под ногами пять бутылок, то это значит достаточно. Причем компания не нужна. Даже зеркало не нужно, чтобы чокаться».

Петр Коршунков
Петр Коршунков
Петр Коршунков. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

Как отметил Коршунков, у него в какой-то момент стали умирать родные. В том числе и жена. «Со дна я не вылезал. Двадцать лет я выпивал. Банкеты, банкеты», — заявил Петр Коршунков.

Напомним, что Петру Коршункову в этом году исполнилось 52 года. По его словам, сейчас он пытается вести правильный образ жизни.

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Петр Коршунковпрограмма "Звезды сошлись"Фильм "ДМБ"