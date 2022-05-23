Танец у шеста: Ольга Бузова в крошечных шортиках подразнила видами сзади

Поющая телеведущая Ольга Бузова перенесла свой грандиозный концерт «Вот она я» с осени прошлого года на июнь. И продолжает усиленно готовиться к шоу, оттачивая выступления и тренируясь на шесте чуть ли не каждый день.

Свои тренировки Бузова регулярно показывает поклонникам в Сети. На сей раз фолловеры получили от звезды своеобразное пожелание спокойной ночи. Певица на шесте позировала задом наперед в микрошортиках, дразня своим пышным тылом зрителя. Кадры красотка запостила в соцсети, чем вызвала смешанные эмоции у фанатов – от раздражения и негодования до восторга.

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