«Я бы на их месте не брал на себя слишком много»: основатель «Агаты Кристи» — о сбежавших из России звездах

О звездах, которые покинули Россию несколько месяцев назад и разъехались в разных направлениях, высказывались многие. Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов считает, что их поведение – это настоящее предательство.

«Гражданская позиция, мне кажется, не избирательна для артиста, для человека, для инженера, для любого человека: она либо есть, либо нет. Человек либо чувствует себя частью своего общества, своей родины – тогда и возникает гражданская позиция, либо он не чувствует ее», — сказал Самойлов «Пятому каналу».

Также музыкант отметил, что будущее российской культуры находится в России.

«Сколько было волн эмиграции различных и деятелей культуры проживало за границей, но далеко они не единственные, кто является носителем русской культуры. Я бы на их месте не брал на себя слишком много», – подчеркнул Самойлов.

Напомним, ранее дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что музыку уехавших за границу звезд пора запретит на радиостанциях.

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