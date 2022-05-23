Поправился, отрастил усики, прическа в стиле «панк»: Мистер Малой изменился до неузнаваемости

Рэпер Мистер Малой появился в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Надо сказать, что он сильно изменился за последние годы. Музыкант поправился, отрастил забавные усики. На голове у него сегодня красуется прическа в стиле «панк».

«В 1994 году я записал хит «Буду погибать молодым». Мне было всего 15 лет. Мне тогда нравилась, кстати, Лера Кудрявцева. Я был тогда мелкого росточка. Была у меня шапка-ушанка с кокардой. Я присутствовал на всех модных тусовках». Мистер Малой

Как отметил Мистер Малой, настоящего имя которого Андрей Цыганов, его в свое время выгнали из школы. «Я ездил на гастроли, поэтому такое случилось. Поклонниц тогда было тьма, а вот денег постоянно не хватало», — заявил Мистер Малой.

Мистер Малой является одним из первых рэп-исполнителей в России. Наиболее известен по хиту «Буду погибать молодым», ставшим «гимном поколения 90-х».

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