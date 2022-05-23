«Было что-то от Одри Хепберн»: Садальский высказался после смерти звезды «Щита и меча» Величко

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» высказался после смерти звезды картины «Щит и меч» Натальи Величко. Как заметил Садальский, о смерти коллеги он прочел в новостях.

«Уходят легенды великого советского кино! Какая была грациозная и прекрасная разведчица Наталья в культовом полотне Владимира Басова «Щит и меч», а еще образ девочки — подростка из «Тишины». Это здорово, что у нее были такие фильмы и была такая актриса. Было в ней что-то от Одри Хепберн». Станислав Садальский

Актер также принес соболезнования всем близким Натальи Величко.

Напомним, что на момент смерти Наталье Величко был 81 год. Она снималась в советских картинах «Тишина» (1963), «Первый снег» (1964), «Друзья и годы» (1965), «Щит и меч» (1968), «Пятьдесят на пятьдесят» (1972), «Георгий Седов» (1974), «Алмазная тропа» (1978) и еще в двух десятках других.

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