«Никто не унижал»: Кушанашвили оценил появление Киркорова на «Евровидении»

Российский музыкант отправился на конкурс, когда страну отстранили от участия в нем.

«Евровидение» уже давно завершилось, но события вокруг него по-прежнему обсуждаются. В России, которую не допустили до конкурса в этом году, особенно жарким получился спор вокруг появления Филиппа Киркорова на шоу. Многие сочли сие недостойным, а певца обвинили чуть ли не в предательстве.

Скандальный журналист Отар Кушанашвили в своей Интернет-передаче «Каково?» тоже высказался по этой теме. Автор громких заявлений убежден, что музыканта не в чем обвинять.

«Филипп Киркоров имел право поехать на «Евровидение», хотя на него обрушились критиканы: «Как ты можешь, нашу страну унизили!». Никто не унижал без того, что она сама себя. На этом месте замолкаю. Он имеет право ехать куда хочет. Это его право», — убежден журналист.

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