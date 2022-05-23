Пленяет видами: Наталья Рудова отказалась от белья, чтобы блеснуть красотой декольте ниже плеч

Звезда примерила обновку и покрасовалась в ней перед всеми.

Актриса Наталья Рудова регулярно появляется в Сети, чтобы порадовать поклонников новостями о себе, своей карьере и отдыхе. Даже когда она покупает что-то модное и красивое для своего гардероба, она непременно хвастается перед фолловерами обновкой.

На этот раз звезда пополнила коллекцию платьев сарафаном на лето с рукавами, которые легко опускаются ниже плеч. Она продемонстрировала, как бы носила его, если бы в Москве уже устоялось лето. Для красивого вида она отказалась от бюстгальтера, сверкнув эффектным декольте.

Наталья Рудова, напомним, сыграла в таких сериалах, как «Татьянин день», «Универ. Новая общага», сейчас в работе у нее такие проекты, как «Рынок шкур» и «В активном поиске-2».

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