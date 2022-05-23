Семь актуальных образов для офисного работника
Видео
Выкиньте это немедленно: от чего нужно избавиться на даче
Видео

Отравляет квартирный вопрос: мама Собчак поведала о семейных неурядицах в семье звезды и Богомолова

Телеведущая и режиссер никак не могут въехать в новый особняк.

Отравляет квартирный вопрос: мама Собчак поведала о семейных неурядицах в семье звезды и Богомолова
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

На днях Ксения Собчак показал своим фанатам новый дом на Рублевке за несколько десятков миллионов рублей. Телеведущая решила обустроить семейное гнездышко необычно – в интерьере замечены изображения на стенах в советском стиле.

Пока в доме на Рублевке еще идет ремонт, поэтому въехать туда семья не может. Именно этот вопрос отравляет жизнь Ксении и Константина Богомолова в последнее время. В этом призналась мама звезды – Людмила Нарусова в эфире программы НТВ «Ты не поверишь!».

Ксения Собчак и Константин Богомолов
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Global Look Press

Она надеется, что с появлением собственного жилья семейная жизнь дочери наладится. Ведь пока Собчак и Богомолов вынуждены жить раздельно: телеведущая с сыном Платоном ютится в квартире мамы, а режиссер туда наведывается как гость.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Ксения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловЛюдмила Нарусовамуж СобчакСобчак