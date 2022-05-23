Отравляет квартирный вопрос: мама Собчак поведала о семейных неурядицах в семье звезды и Богомолова

Телеведущая и режиссер никак не могут въехать в новый особняк.

На днях Ксения Собчак показал своим фанатам новый дом на Рублевке за несколько десятков миллионов рублей. Телеведущая решила обустроить семейное гнездышко необычно – в интерьере замечены изображения на стенах в советском стиле.

Пока в доме на Рублевке еще идет ремонт, поэтому въехать туда семья не может. Именно этот вопрос отравляет жизнь Ксении и Константина Богомолова в последнее время. В этом призналась мама звезды – Людмила Нарусова в эфире программы НТВ «Ты не поверишь!».

Она надеется, что с появлением собственного жилья семейная жизнь дочери наладится. Ведь пока Собчак и Богомолов вынуждены жить раздельно: телеведущая с сыном Платоном ютится в квартире мамы, а режиссер туда наведывается как гость.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.