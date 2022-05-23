По стопам Макаревича: Гребенщиков прошелся по россиянам и звездам, не покинувшим страну

Лидер «Аквариума» в настоящее время обосновался в Израиле.

Борис Гребенщиков, как и многие его коллеги, сейчас живет в Израиле. Оттуда артист сделал заявление, подобное выпаду Андрея Макаревича, оскорбившего россиян. Лидер «Аквариума» в интервью местному телевидению прошелся по россиянам.

«Весь народ, вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под власть, чтобы получить от нее деньги и другие блага», — обвинил в продажности соотечественников музыкант.

Не понимает Гребенщиков и коллег, не покинувших Россию. Он считает бессовестными тех, кто сегодня поддерживает страну и армию в период украинской кампании.

«Эти люди торгуют совестью, честью и всем остальным, чтобы угодить правителям», — цитирует артиста News.ru.

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