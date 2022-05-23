«Полюбила эту страну»: упавшая в сугроб Малькова рассказала о личном

Многодетная мама перебралась в США два месяца назад.

Два месяца назад бывшая жена Романа Малькова, который стал популярен благодаря барку с актрисой Анастасией Макеевой, – Светлана перебралась с детьми в США.

Там многодетная мама планировала открыть школу рисования и выйти замуж. А в первые дни заверяла своих фанатов, что пересекла границу по визе невесты. Теперь же выяснилось, что живет семья на ферме, а продукты Светлана берет в фуд-банке.

Накануне она побывала в одном из живописнейших мест штата Вашингтон – стратовулкане Рейнир.

«Ровно 2 месяца, как мы живем в США, и я уже полюбила эту страну за многообразие природных достопримечательностей. Ты можешь оказаться в зиме и тут же спуститься и оказаться в лете. Для меня очень много красивых мест, где можно проводить пленэр. Каждый штат интересен по своему», — написала Малькова.

Напомним, ранее Роман Мальков заявил, что экс-жена вместе с детьми угодила в секту.

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