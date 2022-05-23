«Взрывной волной до Подольска отбросит»: Кушанашвили припугнул Бабкину гневом Пугачевой

На днях Надежда Бабкина прошлась по Алле Пугачевой, покинувшей Россию и третий месяц живущей в Израиле. «Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы!» — произнесла «казачка Надя».

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За Примадонну вступился Отар Кушанашвили. В своей авторской программе «Каково?» на YouTube журналист подчеркнул, что Пугачева – это эпоха, и для миллионов россиян она значит очень много. А Бабкина в своем высказывании лицемерна. И напомнил, что женщина, которая поет, в гневе страшна.

«Если Алла Пугачева – я очевидец! — выходит из себя, б.., н.., взрывной волной вас до Подольска, если вы в Москве, отбросит», — предварил свой спич автор. И обратился к Бабкиной: «Шоу написал: «Лицемерие – это дань, которую порок платит благодетели». Ну, через сколько мне к вам обратиться, поняли ли вы?».

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