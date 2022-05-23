Израильская Рублевка: в Кесарии Пугачева и Галкин живут в особняке за 6 млн долларов

Алла Пугачева и Максим Галкин с начала марта живут в Израиле. Ранее в Сети ходили слухи о том, что в Кесарии у них есть собственный дом. После было предположение, что звездная пара арендует виллу за миллион рублей в месяц. Однако накануне выяснилось, семья остановилась на вилле брата шоумена – Дмитрия Галкина.

В особняке три этажа, вокруг разбит сад с пальмами, на заднем дворе обустроен бассейн. В интерьере преобладает мрамор. Элитная вилла находится в районе, который называют «израильской Рублевкой». Об этом пишут «Известия».

По данным экспертов, стоимость недвижимости составляет не менее шести миллионов долларов.

Напомним, ранее Алла Пугачева сообщила, что ни о каком разводе с Максимом Галкиным речи не идет. К тому же Примадонна планирует вернуться в Россию к сентябрю.

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