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Мешки под глазами, спутанные волосы: изможденная Брежнева шокировала внешним видом

Артистка трудится на складе в Польше.

Мешки под глазами, спутанные волосы: изможденная Брежнева шокировала внешним видом
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Несколько месяцев назад Вера Брежнева перебралась из Киева в Польшу. Там артистка решила не сидеть сложа руки, а пошла работать на склад, из которого доставляют гуманитарную помощь для беженцев из Украины.

На днях в своей соцсети Брежнева показала кадры, на которых она трудится в большом помещении, перевозя и сортируя коробки. При этом артистка не показывала себя крупным планом. На этот раз она сделала исключение.

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: соцсети

Фанаты отметили, что от былого лоска артистки практически ничего не осталось. Вера выглядит очень уставшей и изможденной – мешки под глазами, спутанные волосы, ни капли макияжа.

При этом Вера Брежнева заметила, что работает без выходных, в том числе в воскресенье.

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