Мешки под глазами, спутанные волосы: изможденная Брежнева шокировала внешним видом

Несколько месяцев назад Вера Брежнева перебралась из Киева в Польшу. Там артистка решила не сидеть сложа руки, а пошла работать на склад, из которого доставляют гуманитарную помощь для беженцев из Украины.

На днях в своей соцсети Брежнева показала кадры, на которых она трудится в большом помещении, перевозя и сортируя коробки. При этом артистка не показывала себя крупным планом. На этот раз она сделала исключение.

Фанаты отметили, что от былого лоска артистки практически ничего не осталось. Вера выглядит очень уставшей и изможденной – мешки под глазами, спутанные волосы, ни капли макияжа.

При этом Вера Брежнева заметила, что работает без выходных, в том числе в воскресенье.

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