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Дело было в бассейне: Туктамышева в миниатюрном бикини блеснула формами

ФИгуристка отдыхает на Мальдивах.

Дело было в бассейне: Туктамышева в миниатюрном бикини блеснула формами
Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

Звезда отечественного фигурного катания Елизавета Туктамышева по окончании спортивных сборов в Армении устроила себе отпуск. Вместе с подругой фигуристка улетела на Мальдивы и оттуда радует поклонников в Интернета разными фотографиями и видео.

Особое место в сердце поклонников заняли снимки Туктамышевой с пляжа. Также красавица делится кадрами из бассейна. Она блеснула формами в ярко-оранжевом мини-бикини, который красиво подчеркнул стройную фигуру спортсменки.

Елизавета Туктамышева с подругой. Фото: соцсети

Напомним, Елизавета Туктамышева выиграла Чемпионат мира по фигурному катанию в 2015 году, в 2021-м стала вице-чемпионкой. На Олимпиаду в Пекин отобраться звезда, увы, не смогла, но не расстроилась и продолжает карьеру.

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