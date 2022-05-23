Дело было в бассейне: Туктамышева в миниатюрном бикини блеснула формами

Звезда отечественного фигурного катания Елизавета Туктамышева по окончании спортивных сборов в Армении устроила себе отпуск. Вместе с подругой фигуристка улетела на Мальдивы и оттуда радует поклонников в Интернета разными фотографиями и видео.

Особое место в сердце поклонников заняли снимки Туктамышевой с пляжа. Также красавица делится кадрами из бассейна. Она блеснула формами в ярко-оранжевом мини-бикини, который красиво подчеркнул стройную фигуру спортсменки.

Напомним, Елизавета Туктамышева выиграла Чемпионат мира по фигурному катанию в 2015 году, в 2021-м стала вице-чемпионкой. На Олимпиаду в Пекин отобраться звезда, увы, не смогла, но не расстроилась и продолжает карьеру.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!