«Гадают, куда я исчез»: стало известно, где находится Андрей Малахов

В последнее время телеведущий редко выходит на связь с поклонниками.

На днях Андрей Малахов опубликовал в своей соцсети кадры, после чего заявил, что может со спокойной душой уходить на пенсию. Видео с его крестником Мартином Киркоровым и Давидом Манукяном оценили фанаты звезды. Сын поп-короля задавал Даве дерзкие вопросы, от чего Малахов остался в восторге.

Тем не менее, в Сети Андрей Малахов в последнее время не публикует личные кадры. Фанаты переживают за кумира. Но накануне он поспешил всех успокоить.

«Мне, конечно, приятно, что столько людей за меня переживают, гадают, куда я исчез… Но не надо инсинуаций, никуда я не пропал. Каждую неделю снимаю программы, которые вы видите в эфире по выходным», — признался ведущий.

Речь идет о программе «Песни от всей души», которая выходит в эфир по выходным. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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