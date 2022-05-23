«Была как ртуть»: школьный учитель раскрыл всю подноготную Гузеевой

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева отмечает свой день рождения. 23 мая ей исполнилось 63 года. Известно, что актрисой девочка из Оренбургской области мечтала стать с детства. К тому же ве данные к этому у нее были. Школьный учитель звезды вспомнила, что она была лидером в классе.

«Она училась по-разному. И хорошо, и плохо. Она была обыкновенным ребенком, но только более подвижным, более энергичным и более эмоциональным. Она прекрасно читала стихи и у нее были интересные рассуждения. При этом Лариса всегда была лидером. За ней шли ребятки. И у нее не было врагов. Она была как ртуть – очень общительная. Просто скачущий по жизни ребенок!» — цитирует «КП-Петербург» учителя русского языка и литературы Нину Логинову.

Напомним, недавно Лариса Гузеева была замечена в Болгарии, где у нее есть апартаменты. На курорте телезвезда восстанавливалась после коронавируса.

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