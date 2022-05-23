«Как невеста»: Пелагея в белом платье с пышными рукавами спровоцировала слухи о своей свадьбе

Певица Полина Смирнова, наиболее известная как Пелагея, поделилась в микроблоге селфи, позируя себе в салоне авто в красивом образе. Звезда нарядилась для особого случая, коим стал праздник в честь 40-летия Натальи Подольской.

«Поехала на День рождения двух очаровательных, талантливых красавиц – Наташи Подольской и ее двойняшки Юлианы. Пусть у девушек будет все хорошо! Счастье и здоровье, удача и успех чудесным сестричкам!» — написала певица.

Пелагея нарядилась в белое пышное платье фасона бандо, декорированное рукавами-буфами, и блеснула точеными ключицами и хрупкими плечами. Красоте артистки стали петь дифирамбы в комментариях, заподозрив ее в свадьбе.

«Безумно красивая Поля», «Классно, я подумал, вы замуж собрались», «Красота!», «какая вы красивая», «Потрясающая!», «Как невеста», «А я уж подумала, на свою свадьбу», «Я уж было подумала, мельком глянув, что вы замуж вышли. Прекрасная женщина, прекрасное платье», — комментирую фолловеры.

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