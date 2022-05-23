«Спасибо, что ты есть»: Марина Кравец вслед за Ксенией Бородиной спустилась в метро

Судя по всему, звезды устроили челлендж «Прокатись в метро» и теперь активно друг с другом соревнуются, у кого это получилось круче. Иначе объяснить массовое появление звезд в столичной подземке просто нечем.

Сначала Ксения Бородина спустилась в метро, о чем по-снобистски сообщила подписчикам в Сети и получила волну хейта в ответ. Затем Алена Водонаева, которая в стиле Бородиной поведала, что давно не спускалась в подземку. А теперь вот Марина Кравец тоже запостила селфи на одной из станций.

«Метро, спасибо, что ты есть!» — написала Кравец в Telegram.

Звезда юмора уточнила, что ответственность за ее поездку под землей лежит на велосипедистах. Она вынуждена была спуститься в метро из-за перекрытых на время велопробега дорог.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!