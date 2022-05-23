Так теперь выглядит Заворотнюк? Чернышева снова поймали за рулем с таинственной спутницей

Фигурист Петр Чернышев уже несколько лет бьется за жизнь возлюбленной, тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. И не так давно в Сети обсуждали его фото за рулем черного Mercedes, на пассажирском сидении которого он вез некую женщину. Тогда все сошлись во мнении, что это – сама Анастасия Заворотнюк, только изменившаяся до неузнаваемости.

Накануне Чернышев вновь попал на дорожные камеры. И снова в той же компании. Фото опубликовал сайт «Комсомольская правда», на снимке фигурист едва заметен, а вот спутница узнается, и это снова короткостриженая брюнетка с одутловатым лицом.

Кстати, соседка Заворотнюк по Крекшино рассказывала, как сейчас выглядит «прекрасная няня». По ее описанию, актриса сильно поправилась, лицо стало одутловатым и ее с трудом можно узнать.

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