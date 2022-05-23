«Сам себе завидую»: Павел Прилучный сделал признание на фоне слухов о женитьбе на Зепюр Брутян

Звезда сериалов «Мажор» и «В клетке» Павел Прилучный продолжает отдыхать на морском курорте в компании красавицы-актрисы Зепюр Брутян. На фоне слухов об их свадьбе он очень активен в Сети. И на этот раз сделал признание в микроблоге.

Запостив фото, на котором он позирует своей спутнице на фоне красивого побережья, Прилучный признался: «Сам себе завидую». Немногословный, но щедрый на снимки с отпуска Павел при этом выглядит очень довольным.

Напомним, перед Зепюр Брутян Павел Прилучный, по мнению поклонников, воссоединялся с бывшей женой. Однако, новости о бракосочетании актера с экс-пассией не нашли подтверждения.

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