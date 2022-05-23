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В платье принцессы: Наталья Рудова обнажила плечи, нарядившись в мини с тесным корсетом

Актриса покрасовалась перед зеркалом.

В платье принцессы: Наталья Рудова обнажила плечи, нарядившись в мини с тесным корсетом
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Участница шоу «Звезды в Африке», актриса Наталья Рудова любит общаться с подписчиками в Сети. Знаменитость регулярно откровенничает о личном, рассказывает новости из своей жизни и нередко хвастается обновками, давая советы по стилю модницам.

На сей раз красотка с точеной фигурой примерила платье с корсетом. «Каждая девочка мечтала себя почувствовать принцессой», — призналась актриса, намекая на себя. И покрасовалась: «Посмотрите, какая милота и красота. Просто невероятно!».

Платье принцессы она приспустила на плечах, обнажив зону декольте максимально. А тесная шнуровка корсета помогла ей оформить прелести еще более соблазнительно.

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