В платье принцессы: Наталья Рудова обнажила плечи, нарядившись в мини с тесным корсетом

Участница шоу «Звезды в Африке», актриса Наталья Рудова любит общаться с подписчиками в Сети. Знаменитость регулярно откровенничает о личном, рассказывает новости из своей жизни и нередко хвастается обновками, давая советы по стилю модницам.

На сей раз красотка с точеной фигурой примерила платье с корсетом. «Каждая девочка мечтала себя почувствовать принцессой», — призналась актриса, намекая на себя. И покрасовалась: «Посмотрите, какая милота и красота. Просто невероятно!».

Платье принцессы она приспустила на плечах, обнажив зону декольте максимально. А тесная шнуровка корсета помогла ей оформить прелести еще более соблазнительно.

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