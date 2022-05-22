Умерла звезда советского фильма «Щит и меч», актриса Наталья Величко

21 мая скончалась актриса Наталья Величко. Звезде советского кино был 81 год.

Заслуженная артистка РСФСР умерла после продолжительной тяжелой болезни. Как сообщают СМИ, ее обнаружили мертвой в московской квартире.

Дважды выпускница ВГИКа, Наталья Яковлевна постигла профессии как актера, так и режиссера. Снималась в советских картинах «Тишина» (1963), «Первый снег» (1964), «Друзья и годы» (1965), «Щит и меч» (1968), «Пятьдесят на пятьдесят» (1972), «Георгий Седов» (1974), «Алмазная тропа» (1978) и еще в двух десятках других. Сняла картину «Ураган приходит неожиданно» (1983). Также играла в Театре-студии киноактера.

В 1990-х и 2000-х количество ролей актрисы значительно сократилось, а в последние годы она и вовсе не снималась. Добавим, что Величко была замужем за писателем и историком Николаем Лисовым, умершим в 2019 году.

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