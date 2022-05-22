С ароматом Анджелины: в Сети продают унитаз из Львова, «познавший прикосновение» Джоли

Все еще находятся желающие заработать на коротком визите голливудской актрисы на Украину.

«Я готов целовать песок, по которому ты ходила». Удивительно, как автор этой песни предвидел приезд Анджелины Джоли во Львов в 2022 году…

После того, как голливудская кинодива посетила Украину, на интернет-площадках начали выставляться на продажу предметы, к которым она прикасалась. Настоящие они или нет – вопрос довольно сложный, но вряд ли кто-то будет проводить экспертизу отпечатков или собирать образы биоматериала.

Когда в Сети предложили купить недоеденный круассан Анджелины, это было смешно и оригинально. Но украинские выдумщики пошли дальше и теперь продают унитаз из кафе, в который якобы справила нужду знаменитая актриса.

Сомнительный «лот» из Львова продают за сумму около 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «НеМалахов». Продавец указал, что унитаз не мыли после использования звездой, поэтому покупатель сможет «насладиться ароматом самой Анджелины».

Следующее по списку, должно быть, продадут само кафе, в которое заходила актриса, но без унитаза оно явно потеряет в цене.

Интересно, а сама Джоли знает, что ее прикосновения делают любые вещи гораздо дороже?

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