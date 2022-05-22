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С ароматом Анджелины: в Сети продают унитаз из Львова, «познавший прикосновение» Джоли

Все еще находятся желающие заработать на коротком визите голливудской актрисы на Украину.

С ароматом Анджелины: в Сети продают унитаз из Львова, «познавший прикосновение» Джоли
Анджелина Джоли. Фото: Global Look Press

«Я готов целовать песок, по которому ты ходила». Удивительно, как автор этой песни предвидел приезд Анджелины Джоли во Львов в 2022 году…

После того, как голливудская кинодива посетила Украину, на интернет-площадках начали выставляться на продажу предметы, к которым она прикасалась. Настоящие они или нет – вопрос довольно сложный, но вряд ли кто-то будет проводить экспертизу отпечатков или собирать образы биоматериала.

Когда в Сети предложили купить недоеденный круассан Анджелины, это было смешно и оригинально. Но украинские выдумщики пошли дальше и теперь продают унитаз из кафе, в который якобы справила нужду знаменитая актриса.

Сомнительный «лот» из Львова продают за сумму около 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «НеМалахов». Продавец указал, что унитаз не мыли после использования звездой, поэтому покупатель сможет «насладиться ароматом самой Анджелины».

Следующее по списку, должно быть, продадут само кафе, в которое заходила актриса, но без унитаза оно явно потеряет в цене.

Интересно, а сама Джоли знает, что ее прикосновения делают любые вещи гораздо дороже?

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