Красивое – над вениками, загадочное – снизу: Бородина предстала в бане с шаловливой улыбкой

Ксения Бородина, конечно, не Анастасия Волочкова, но и она нет-нет, да и бомбанет что-то интересное в Сети.

Например, сейчас звезда в своем телеграме выставила фотографию из бани. Расположившись в чане с еловыми вениками и кусочками грейпфрута в компании друзей, она игриво запечатлелась в воде.

Ведущая примерила бикини без пуш-ап, показав красивые формы людям.

«Любите баню? И какая самая любимая? Где понравилось больше всего?» — спросила Ксения Бородина поклонников.

«Русскую баню на дровах», «Горный Алтай, из кедра», «Очень любим баню, но по доступным ценам и качества вообще не знаем где», «Вы знаете, самая лучшая, это бабушкина. На дровах. Так что, если что — заезжайте не на дачу. А в огород», — прокомментировали поклонники.

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