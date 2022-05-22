«Спустила в унитаз молодость, которую не вернешь»: Миро – о 34-летней вдове Ибрагимова

Соловей советской эстрады Ренат Ибрагимов умер на 75 году жизни от оторвавшегося тромба в доме своих тестя и тещи, которых решил проведать, рассказали в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

34-летняя вдова Светлана Миннеханова до сих пор не может прийти в себя, поскольку никаких предпосылок для этого не было.

Плюс ко всему, она осталась с тремя детьми, а за дом, в котором сейчас проживает, ей придется еще побороться с другими наследниками от предыдущих жен. Всего детей у Ибрагимова восемь.

Блогер Лена Миро написала в своем ЖЖ, что ее поразила «стремительная трансформация юной девушки в тетку трудной судьбы» за годы проживания с Ибрагимовым. Светлана вышла за певца совсем юной и полностью посвятила себя семье. Но что ей делать дальше?

Миро призвала женщин никогда не полагаться на мужчин и не надеяться, что они возьмут на себя ответственность за них. Женщинам необходимо самим думать о себе и своем будущем, уверена Миро.

«Посмотрите на вдову: спустила в унитаз молодость, которую не вернешь. Ничего из себя не представляет. Впереди — борьба за хлипкое, в моем понимании, наследство и, собственно, больше ничего. Никаких перспектив лично я для нее не вижу», — написала в ЖЖ Миро.

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