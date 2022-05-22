Турки были в восторге! Волочкова в манто и на каблуках прокатилась на велосипеде

Анастасия Волочкова улетела в Турцию в отпуск, артистка балета просила не искать ее, поскольку решила отдохнуть на частном острове. А компанию ей составил новый молодой бойфренд.

Как говорит звезда, он сильно отличается от предыдущего объекта – Сережи-банщика. С ним Анастасию познакомила подруга.

«На этот раз мужчина со своим самолетом, яхтой, футбольным клубом, и большим сердцем, и достоинством. Моим шпагатом он тоже восхищен. А я его силой. И красотой во всем!» — удивила народ Волочкова.

Каждый день она проводит с ним время на большой парусной яхте и иногда позволяет себе пешие прогулки. Но на сей раз Анастасия выбрала велосипед, на фоне него знаменитость позировала в манто и на каблуках, утверждая, что это ее любимый вид транспорта. Наверняка турки были в восторге от этого зрелища!

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