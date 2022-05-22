«Для детей есть комната и игрушки»: Брежнева раскрыла подробности о месте, в котором работает в Польше

Экс-солистка группы «ВИАГРа» Вера Брежнева пролила свет на детали своей работы в Люблине.

Известная певица Вера Брежнева вот уже несколько дней трудится в Польше.

В микроблоге вокалистки стали появляться кадры, на которых она предстает в рабочей одежде, без макияжа, прически и других деталей, необходимых для поддержания звездного статуса.

Вера Брежнева кардинально сменила род деятельности. Певица рассказала, что она находится в Польше, где занимается распределением гуманитарной помощи для Украины.

Работают на складе, в основном женщины. Им приходится выполнять очень тяжелую работу. Выходных здесь ни у кого нет. Но, по словам Веры Брежневой, никто и не думает жаловаться.

«В воскресенье в 17:00 еле выгнала всех, чтобы закрыть склад. Все работают максимально эффективно, устают, но утром приходят снова. Мамочкам негде оставлять детей, берут с собой. Для детей есть комната и игрушки», — рассказала Вера Брежнева в микроблоге.

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