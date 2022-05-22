Тренд этого лета – пижамный пиджак: Александр Рогов советовал надевать его с майками-алкоголичками

Тренд на 2000-е постепенно вводит в наш гардероб уже немного подзабытый гламур. Блески, воланы, бусины и прочая красота вновь становится актуальной.

Впрочем, мода на удобство пока никуда не пропала, уж больно женщины привыкли к комфорту. Поэтому полудомашние и полуспортивные наряды по-прежнему с нами.

Александр Рогов на своем модном YouTube-шоу Rogov live рекомендовал к лету мягкий пижамный пиджак. Он намного легче, мягче и приятнее к телу, чем обычный.

Его стилист рекомендовал носить с майкой-алкоголичкой, которая является трендом сезона, а также с короткими шортами.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.